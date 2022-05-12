في اليوم العالمي للتمريض.. كوثر محمود تشكر الرئيس على الاهتمام بالمنتسبين للمهنة

احتفلت النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمى للتمريض، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة والسكان، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية، وعمداء كليات التمريض، ومسؤلي الصحة بمصر، والمجلس الدولى للتمريض وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

اليوم العالمى للتمريض

وأعربت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن شكرها لكافة القائمين على مهنة التمريض، لافته إلى أنهم قدموا نموذجاً فى التضحية، وذلك حباً فى المهنة ولخدمة المريض.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن جائحة فيروس كورونا أثبتت مدى أهمية دور التمريض، لافته إلى أن الاحتفال اليوم العالمى للتمريض يعد تجديد سنوى للقاء بكافة القائمين على مهنة التمريض.

وتقدمت نقيب التمريض بالشكر لكافة الحضور، كما أدلى كافة الأعضاء المشاركين من أطقم التمريض لقسم المهنة، للتأكيد على دورهم فى خدمة المريض المصرى.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على الارتقاء بمهنة التمريض، لافته إلى أن التمريض شهد العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس السيسى.

احتفالية نقابة التمريض

عقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور فيبى جرجس نائب رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب كامل مساعد وزير الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبى المستمر، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، والدكتورة سهير عبد الحميد، عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التامين الصحي السابق، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى.

وشارك في الاحتفالية عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ونقابة التمريض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية، وعمداء كليات التمريض.