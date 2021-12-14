كوثر محمود تكشف عن استعدادات «نقابة التمريض» للجمهورية الجديدة

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، والمشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وعضو مجلس الشيوخ، عن استعدادات نقابة التمريض للجمهورية الجديدة، والتي تأتي تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

التأمين الصحي الشامل

وأكدت نقيب التمريض، على أن خطة النقابة قائمة على تطبيق معايير التأمين الصحي الشامل الجديد في كل المحافظات، والتي أحدثت طفرة غير مسبوقة عند تطبيقها في محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، حيث ستقدم النقابة برامج تدريبية لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة مهارات التواصل، والتشديد على الالتزام بميثاق شرف المهنة، كما ستشمل تطوير مهارات أطقم التمريض من خلال برامج متخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة وتطبيقات الكمبيوتر المتعلقة بالمهنة، حيث أن كل التعاملات والإجراءات بالجمهورية الجديدة ستتم بشكل إلكتروني، وتابعت قائلة: «لذلك نسعى لرفع كفاءة العاملين بالتمريض في أسرع وقت ممكن».

وأوضحت كوثر أنه سيتم تطبيق الخطة الجديدة بدءا من العام المقبل 2022، وذلك على كل نقابات التمريض الفرعية في المحافظات، لافتة إلى أنه جارٍ تجهيز مقرات النقابة العامة والفرعيات بمراكز لتعليم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، كما تم التعاقد مع مراكز متخصصة ومعتمدة وذلك في حال عدم توافر المواصفات الخاصة لتلقى التدريب في أي مقر من الفرعيات.

إعداد منصة إلكترونية للتمريض

وقالت إن الدورات التدريبية للغة الإنجليزية ستركز على المصطلحات الطبية المتخصصة إلى جانب تعلم اللغة الأساسية، كما ستضمن دورات الكمبيوتر التدريب على إجراءات إدخال ملف للمريض على السيستم والتعامل الإلكتروني مع كل أقسام المستشفى واستقبال النتائج من أقسام المعامل والأشعة، حيث تهدف تلك الدورات التدريبية على تأهيل كل أطقم التمريض في كل المراحل العمرية حتى 60 عاما.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود بأن النقابة تقدم دورات تدريبية متخصصة لأطقم التمريض على التخصصات الحرجة والنادرة والدقيقة، والتي تشمل؛ جراحات القلب المفتوح وزرع الكبد والنخاع وغيرها، لرفع مهارة أطقم التدريب في المستشفيات، لافتة إلى أن تلك البرامج لم يتم التدريب عليها من قبل بمقر النقابة.

ومن جانبه، قال عبده رفعت عبدالعال وكيل أول النقابة العامه للتمريض، إنه جارٍ إعداد منصة إلكترونية داخل النقابة العامة تماشيًا مع الجمهورية الجديدة وتسهيلا على استكمال الإجراءات الخاصة بالأعضاء على مستوى الجمهورية من خلال عمل موبايل applications، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تضاف لأول مرة في تاريخ التمريض، والتي تأتي حرصًا من مجلس الإدارة والنقابات الفرعية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.