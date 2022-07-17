أول ظهور لخالد الصاوي بعد إصابته بـ كورونا: يلعب مع كلبه أثناء «العزل» «فيديو»

أثار الفنان خالد الصاوي قلق محبيه بعد إعلانه عن إصابته بكورونا، والتزامه حالياً بإجراءات العزل المنزلي لحين إجراء مسحة ثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولطمأنة جمهوره ومحبيه نشر خالد الصاوي مقطعاً مصوراً له مع كلبه الصغير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ يقضي معه أغلب أوقاته حالياً، خاصة أنه حرص علي عزل نفسه بعيداً عن زوجته مي كُريم لتجنب نقل العدوى إليها.

وطمأن «الصاوي» جمهوره في تصريحات خاصة لـ «الوطن» جمهوره علي حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير وأعراض الفيروس بسيطة للغاية، وأنه سيخضع لمسحة ثانية خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

خالد الصاوي يتابع أصداء مسلسل «الثمانية»

وعلى الجانب الآخر، يواصل خالد الصاوي متابعة ردود الأفعال إزاء مسلسله الجديد «الثمانية» المعروض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشاركه البطولة كل من آسر ياسين، ريم مصطفى، منذر رياحنة، محمود البزاوي، حنان سليمان، محمد علاء وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة عادل ومحمد ممدوح، من إخراج أحمد مدحت.

«الاختيار 3» آخر أعمال الصاوي في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال خالد الصاوي في الدراما التليفزيونية مشاركت في بطولة مسلسل «الاختيار 3» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، عبد العزيز مخيون، بيومي فؤاد، هيدي كرم، إيمان العاصي، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.