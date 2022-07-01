الفنان آسر ياسين يُشيد بفيلم «كيرة والجن»: علامة للسينما المصرية

أشاد الفنان آسر ياسين بفيلم «كيرة اولجن»، الذي بدأ عرضه أمس في دور السينما المصرية، وحرص على تهنئة صناع الفيلم وحث جمهوره على ضرورة مشاهدته.

آسر ياسين يشيد بكيرة والجن

ونشر آسر ياسين صورة من بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري بحسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها: «يجب أن تشاهدوه، فهو علامة للسينما المصرية، مبروك مبروك، لكل الأصحاب والزمايل اللي اشتغلوا وتعبوا فيه، أنا فخور بشدة».

كيرة والجن يقترب من 4 ملايين جنيه خلال ساعات

يذكر أن فيلم «كيرة والجن» حقق نجاحا كبيرا الساعات الماضية بعد إتاحته وعرضه في دور العرض السينمائية المختلفة مساء أمس، كما اقترب من تحقيق 4 ملايين جنيه في شباك التذاكر خلال ساعات فقط من طرحه.

فيلم «كيرة والجن»، بطولة مجموعة من الفنانين وهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

كريم عبدالعزيز: شخصية كيرة استفزتني

وأعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالمشاركة في الفيلم خلال حواره مع «الوطن»، قائلًا إنه وافق على المشاركة في الفيلم بسبب حبه الشديد للمؤلف أحمد مراد وعلاقته الجيدة والأسرية بالمخرج الكبير مروان حامد.

كما كشف عن كوليس الشخصية التي يجسدها ضمن العمل، مشيرًا إلى أنها استفزته في البداية بسبب الشكل الجديد والمختلف، إذ يظن الجميع في البداية أنه من أتباع الاحتلال الإنجليزي، ثم يفاجأوا أنه فدائي وتسبب في قتل كثير من جنود الإنجليز.