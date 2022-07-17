خالد الصاوي بعد إصابته بالفيروس المستجد: «حندم أهلك يا كورونا»

بعد أيام قليلة من إصابة زوجة الفنان خالد الصاوي بفيروس كورونا المستجد، أعلن الفنان ظهور أعراض الفيروس عليه، وخضوعه للعزل المنزلي، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يصاب فيها خالد الصاوي بكورونا.

خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

وحرص الفنان خالد الصاوي على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، وأعلن عبر صفحته بموقع «فيس بوك» عن إصابته بكورونا .

وقال خالد الصاوي عن إصابته بكورونا، «مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس.. وحتقى مسخرة الانسان والحيوان والفيروس كمان.. حندم أهلك يا كورونا».

خالد الصاوي يكشف نتيجة مسحة كورونا

وأجرى الفنان خالد الصاوي مسحة من أجل التأكد من إيجابية مسحة كورونا، وجاءت نتيجة التحليل والمسحة التي أجراها إيجابية.

وأصُيبت زوجة الفنان خالد الصاوي مي كريم، بكورونا، خلال 2020، قائلةً: «مش عارفة جالي منين، وكل المهرجانات الناس كانت ملتزمة جدا، ولكن إحنا بننزل شغل كل يوم، وأعمل بمجال الإعلانات».

وتابعت زوجة خالد الصاوي، «اشتغلت يومين ورا بعض وحسيت بكحة وقولت إنها إنفلونزا أو دور برد عادى، وقعدت أسبوع وعملت تحليل وطلع سلبي»، وتابعت، «لكن اللي عرفته بعد كده إن المسحة بتكون نسبة دقتها من 60% إلى 70% وعملنا مجموعة تحاليل ولقينا الأمور مش متظبطة».

خالد الصاوي يتحدث عن أعراض فيروس كوررنا

وعن الأعراض التي يشعر بها خالد الصاوي قال، «إن أعراض الفيروس بسيطة وأشبه بدور البرد، وسيهزمه في خلال أسبوع واحد على الأكثر، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي لحين تعافيه من كورونا بشكل نهائي، متابعاً «أدعو دائما وأبدا الجميع للمقاومة، وما زلت متمسكا برأيي وقناعتي، ولذلك سأهزم كورونا شر هزيمة بإذن الله».