أزهري يعلق على تحرك «النواب» ضد مستخدمي السحر: «مطلب شرعي وواجب وطني»

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام ونصوص قانون العقوبات، بحيث يكون هناك عقوبات يتم تطبيقها على مستخدمي الدجل والشعوذة بكافة الأشكال المختلفة، سواء كان ذلك من ممارستهم أو الاستعانة بالسحرة من أجل التأثير في الأشخاص والأشياء وغيره، وهذا بهدف حماية المجتمع والمواطنين من الآثار السلبية الكبيرة التي تعود على المجتمع بسبب هذه الأعمال.

حكم استعمال السحر في القرآن

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود حربي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بـ جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحرك مجلس النواب للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة، مطلب شرعي فضلا عن كونه واجب وطني، وأوضح: «هذه الخطوة واجب وطني وهذا لأن واجب أعضاء البرلمان حفظ المجتمع من الظواهر السلبية التي تزعزع أمن المجتمع واستقراره، ومطلب شرعي لأن السحر من الأمور التي حرمها الله عز وجل، وروي عن عثمان وعمر، أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

كما أوضح أن السحر ما ذكر في القرآن إلا في مواطن الذم، مشيرا إلى قوله تعالى: «وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» سورة البقرة آية 102، وأشار أيضا إلى قوله تعالى في سورة يونس الآية رقم 81: «فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ»، وأوضح: «هناك الكثير غير هذه الآيات، كلها دليل قاطع على مدى حرمانية السحر، فالقرآن اعتبر السحر من قبيل الإفساد في الأرض، وهذا بسبب الضرر الكبير الذي يعود على الإنسان بسببه».

حكم استعمال السحر في السنة

كما أشار إلى ما ورد في السنة النبوية من تحريم للسحر والشعوذة، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السحر من كبائر الذنوب ووردت أحاديث عدة في هذا الصدد؛ منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».

وتابع: «كل ما ورد في القرآن والأحاديث يؤكد مدى حرمانية السحر واستعماله، فضلا عن أن من استعمل السحر أو استعان بساحر لا تقبل له صلاة لمدة 40 يوما، وعلى المسلم أن يتجنب كتب السحر والاطلاع عليها، حتى لو كان هذا بدافع الفضول ليس إلا، لأن مجرد الاطلاع على هذه الكتب هو واحد من الأمور المحرمة في الإسلام، لذا كان ولا بد أن يلتفت النواب لهذه المسألة عاجلا أو آجلا».