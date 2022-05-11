شريف نور الدين يخوض أول بطولة في الفيلم القصير «أمر من السحر»

يخوض الإعلامي شريف نور الدين البطولة المطلقة الأولى له بالفيلم القصير «أمر من السحر»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة مهرجانات فنية، ويتحدث عن الابتزاز الإلكتروني والذي انتشر مؤخرًا خلال الفترة الماضية، ويلقي الضوء على القضية، وذلك على خلفية قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني والتي حُكم بها مساء أمس على الجناة بها.

تفاصيل فيلم أمر من السحر

وأعرب شريف نور الدين في تصريحات لـ"الوطن" عن امتنانه واعتزازه بفيلم "أمر من السحر" وقال أن الفيلم يوجد به رسالة وهدفه سام وهو من الأفلام التوعوية التي تهدف لتوعية البنات، مؤكدًا أن الفيلم مختلف تماما وأنه إنساني والعمل به كان ممتع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ عرضه خلال الفترة المقبلة في عدة مهرجانات مختلفة.

أبطال فيلم أمر من السحر

ويشارك في بطولة الفيلم كل من حاتم رضا وهدى الجبيلي ومن تأليف نهى محفوظ وهدى الجبالي وتصوير وإخراج أنس عوض، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم حمزة شركس، وديكور عليا طارق وستايلست سلمى هشام.

وخاض شريف نور الدين تجربة التمثيل من قبل في أكثر من عمل من بينهم «خلي بالك من زيزي» رمضان قبل الماضي مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، كما يقدم شريف في الوقت الحالي برنامج «بحب السيما» عبر موجات راديو «ميجا إف إم»، ويذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 9 وحتى الساعة 11 مساء، ويتحدث البرنامج عن ما يدور في الوسط السينمائي من أخبار شباك التذاكر في مصر وهوليود كما يهتم البرنامج بتسليط الضوء حول صناع الأفلام المعروضة في السينمات.