«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ21.5 مليار جنيه غدا

تطرح وزارة المالية، عبر البنك المركزي، صباح غد الاثنين، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه لدعم نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 كأحد مصادر التمويل المحلية.

طرح اثنين من أذون الخزانة

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري اليوم الأحد، عزمه طرح اثنين من أذون الخزانة، الأول أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 14 مليار جنيه يستحق موعد السداد في 18 أكتوبر 2022 بينما يطرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 7.5 مليارات جنيه وتستحق السداد في 14 أبريل من العام المقبل 2023.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي المصري في طرح وإدارة عملياتها الخاصة بطرح وبيع أذون وسندات الخزانة بشكل دوري على مدار العام، على أن تخصص تلك الحصيلة في سداد نفقات الموازنة العامة للدولة وسد العجز.

كان البنك المركزي المصري أعلن عن نجاحه في طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية بلغت 565 مليون دولار يوم الثلاثاء الموافق لـ7 يوليو الحالي بمتوسط أسعار فائدة بلغت 3.044% بعد أن تراوحت متوسطات أسعار الفائدة التي قدمها العملاء بين 3 إلى 3.50%.

أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 300 نقطة أساس

وتسجل أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على التوالي بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في 23 يونيو الماضي بعدما قررت رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% على اجتماعين متتاليين الأول في مارس الماضي بنحو 1% ثم 2% في 19 مايو الماضي.