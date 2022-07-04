بعد وصول العائد لـ15%.. كيف تشتري أذون الخزانة بديل شهادات الادخار؟

مع زيادة أسعار الفائدة في البنوك، عقب الزيادات المتتالية التي أجراها البنك المركزي على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وبعد إعلان بنكي الأهلي ومصر إلغاء الشهادات ذات العائد 18%، بدأ العديد من أصحاب المدخرات في البحث عن أوعية ادخارية مناسبة تتيح عائدا مناسبا، وتتسم بمزايا أكثر من شهادات الادخار التقليدية.

ولجأ العديد من المدخرين إلى أذون الخزانة، باعتبارها البديل الأنسب في الوقت الحالي، خاصة بعدما بلغ العائد عليها في المتوسط نحو 15% حسب آجال الاستحقاق، قبل خصم الضريبة.

قرارات السياسة النقدية

وفي 19 مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، قبل ذلك التاريخ، وفي 21 مارس الماضي فاجأ البنك المركزي الأسواق بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي 100 نقطة أساس وهي المرة الأولى التي يحرك فيها البنك الفائدة ارتفاعا منذ يوليو 2017.

تعد أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بشكل أسبوعي، أداة استثمار بديلة، يعتبرها كثيرون أنها قد تكون الأنسب في الوقت الحالي، ويمكن شراؤها من خلال البنك ومتاحة للأفراد بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 25 ألف جنيه.

ويمكن لأي فرد يمتلك حساب بنكي أن يتقدم بطلب شراء أذون الخزانة من البنك، وتحديد موعد الاستحقاق، حيث تتراوح بين 3 شهور، و6 شهور، و9 شهور، و12 شهرا، ويتم صرفه مقدمًا، أي أن المدخر يحصل على العائد في اليوم الأول من شرائه الأذون، وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، وتخضع الأذون للضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل، ويتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.