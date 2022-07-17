تعرف على حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني.. أبرزها الهدوء

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ثاني جلساته الثلاثاء المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية.

وانتهت أولى الجلسات إلى إصدار 3 قرارات تمثلت في إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار، إلى جانب تشكيل مجلس الأمناء.

مدونة سلوك الحوار الوطني

وتمت صياغة اللائحة ومدونة السلوك خلال الجلسة الأولى للمجلس، وتضمنت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه 19 مادة.

حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني

وفيما يخص حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني، يلتزم المشاركون في الحوار وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته بالآتي:

‏تضمن إدارة الحوار الوطني كفالة حرية الرأي والتعبير أيًا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة طالما كانت في إطار احترام الدستور وإدارة المعارضة الموضوعية والنقد البناء والفرصة المتكافئة والمتساوية من المشاركين في الحوار حق مكفول لهم.

تجنب التكرار والتعبير بوضوح

وأضافت المدونة، أنه ‏يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو أقوال غيره مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية في الدولة واحترامها والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية حفظًا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.

وأوضحت أنه ‏على المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين، وأن تكون المناقشة منصبة على القول وليس القائل.

وشددت المدونة على أنه ‏لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضوع المطروح للنقاش ولا أن يأتي بصفة عامة بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسات.

كما نوهت بأنه لا يجوز للمتكلم في جميع الأحوال وتحت أي ظرف أن يستخدم السباب أو الألفاظ النابية أو المسيئة في عباراته، ويتصدى رئيس الجلسة لكل مخالفة تقع في هذا الشأن ويحق للإدارة الحوار بعد مراجعة مجلس الأمناء استبعاد من يقوم بإتيان هذه الأفعال من الحوار.

لا تجوز المناقشة في موضوع غير جدول الأعمال

وأشارت إلى أن لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه ولا تجوز المناقشة في موضوع غير جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة وفي هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.

وتابعت: «‏يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس ولا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك ولا يجوز رفض منح الكلمة إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات».

وأضافت المدونة: ‏«لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة 10 دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين إلا إذا أذن رئيس الجلسة وكانت مصلحة النقاش تقتضي ذلك».

وأشارت إلى أن الكلام يوجه دائمًا لرئيس الجلسة، ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر، وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو تلك التي يفهم منها التقليل من آراء الآخرين أو السخرية منهم.