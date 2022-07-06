الأمانة الفنية للحوار الوطني: ناقشنا 3 مشروعات لقرارات أبرزها مدونة السلوك

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اليوم هو أول أيام اجتماعات مجلس الأمناء وشهد جلستين، الأولى كانت برتوكولية للدكتورة رشا راغب، والثانية جرى خلالها مناقشة 3 مشروعات لعدة قرارات أهمها مدونة السلوك التي تضبط الحوار الوطني.

مدونة السلوك ستعلن بعد الموافقة على التعديلات

وأوضح «فوزي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC » مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن مدونة السلوك ستعلن بعد الموافقة على التعديلات، لافتا إلى أن أعلى المحافظات مشاركة في الحوار القاهرة بـ18% وبعدها الجيزة في المركز الثاني بـ 11% والإسكندرية بـ 8%.

الأرقام تتغير بعد مشاركات باقى المحافظات

وتابع «فوزي» قائلا: «متوقع إن الأرقام تتغير بعد مشاركات باقى المحافظات الأخرى»، مشيرا إلى أن المشاركات في المحور الاجتماعى كانت عميقة بالإضافة إلى المحور الاقتصادي وبه مقترحات متكاملة سيتم دراستها، لافتا إلى أن المفاجأة كانت في أن الفارق بين المحور السياسى والاجتماعى والاقتصادي ليس كبيرا، «المقترحات الجادة كثيرة ونتوقع زيادة المشاركة، ووصلتنا مقترحات جادة ولكن ناقصة بعض الإضافات ونستكملها مع أصحابها حاليا».

وأشار المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى أنه كانت هناك مطالبات بالإفراج عن المحبوسين غير المتورطين في الدماء ولكننا ملتزمون بعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية وشؤون العفو الرئاسي.