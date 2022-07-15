محمود فوزي: الحوار الوطني لا يتخذ قرارات.. ويحترم جميع الآراء

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مدونة السلوك توضح حقوق ومسؤوليات المشاركين، موضحا أنها أداة تنظيمية تحدد الحقوق والواجبات، حتى يخرج الحوار بشكل حضاري ولائق.

مدونة السلوك تعكس جدية الحوار الوطني

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المعروض على قناة صدى البلد، أن طرح مدونة السلوك، يعكس بداية ورؤية جدية الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الرهان حاليا على حكمة إدارة الحوار، والتعبير عن الآراء دون تجريح أو إطالة، وترك الحرية للآخرين في تقبله أو انتقاده.

الحوار الوطني لا يتخذ قرارات

شدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار لا يتخذ قرارات، إنما هو حوارا حول القضايا التي تهم المصريين، موضحا أن كل الآراء لها احترامها.

وكشف فوزي، أنه بداية من جلسة الثلاثاء المقبل، سيجري استكمال البناء التنظيمي، مشيرا إلى أن الدعوة العامة التي سيشارك فيها الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة، أمر يحدده مجلس الأمناء، وأنه غير خاضع للنقاش الآن.