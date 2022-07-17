أماني التونسي تتعرض لكسر في القدم خلال زيارتها لـ«باريس»

أعلنت السيناريست أماني التونسي تعرضها لكسر في قدمها خلال وجودها في باريس، وذلك عبر حسابها على الفيس بوك.

وكتبت أماني: «الحمد لله على المنح التي داخل المحن تقبلت يا الله الحمد لله خارج مصر باريس 2022».

فيلم مستر إكس

وتنتظر أماني التونسي عرض فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة، الذي يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، وهو من إخراج أحمد رشيد.

ونفت أماني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تشابه الفيلم مع قصة مستر إكس للراحل فؤاد المهندس.

آخر أعمال أماني التونسي

وكانت آخر أعمال أماني فيلم «توأم روحي» لحسن الرداد، وعائشة بن أحمد، الذي عرض في عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا بالرغم من طرحه في ظل أزمة كورونا.