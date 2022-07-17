رئيس التحرير

محمود مسلم

أماني التونسي تتعرض لكسر في القدم خلال زيارتها لـ«باريس»

كتب:

أبانوب رجائي
06:28 م | الأحد 17 يوليو 2022
أماني التونسي

أماني التونسي

أعلنت السيناريست أماني التونسي تعرضها لكسر في قدمها خلال وجودها في باريس، وذلك عبر حسابها على الفيس بوك.

وكتبت أماني: «الحمد لله على المنح التي داخل المحن تقبلت يا الله الحمد لله خارج مصر باريس 2022».

فيلم مستر إكس

وتنتظر أماني التونسي عرض فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة، الذي يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، وهو من إخراج أحمد رشيد.

ونفت أماني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تشابه الفيلم مع قصة مستر إكس للراحل فؤاد المهندس.

آخر أعمال أماني التونسي 

وكانت آخر أعمال أماني فيلم «توأم روحي» لحسن الرداد، وعائشة بن أحمد، الذي عرض في عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا بالرغم من طرحه في ظل أزمة كورونا.

اقرأ المزيد:

السيناريست أماني التونسي لـ«المتنمرين» بالفنانين: إيه نوع تربيتكم؟

السيناريست أماني التونسي عن رجاء الجداوي: ندمانة إني معرفتهاش من زمان

بعد حصولها على جائزة.. عاطف بشاي: "أماني التونسي" سيناريست المستقبل

أماني السويسي تدعم المنتخب التونسي بـ"صوت النسور"
بقلم أبانوب رجائي