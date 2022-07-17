رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض مشروعات الذكاء الاصطناعي لـ«طلاب الحاسبات»

أجرى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة في كلية الحاسبات والمعلومات، وبرفقته الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تفقدا معرض مشروعات الذكاء الاصطناعي لطلاب الكلية، وعددًا من معامل ووحدات الكلية، إضافة إلى فعاليات أنشطة اليوم الرابع من المرحلة السادسة من برنامج «جامعة الطفل» الذي تستضيف الجامعة أنشطته بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ربط البحث العلمى بالصناعة

وأشاد رئيس الجامعة بالمعرض والأفكار الخلاقة لمشرعات تخرج الطلاب، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كل الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين في كافة التخصصات، وتأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل وربط البحث العلمى بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال الجولة تبادل رئيس الجامعة الحوار مع عدد من الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، ومناقشتهم للتعرف على مدى استفادتهم من المحتوى العلمي الموجه لهم والأنشطة التطبيقية، مشيراً إلى أهمية مشروع جامعة الطفل فى اكتشاف وتنمية مهارات ومعارف الأطفال، والمساهمة في تشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، واكتشاف الموهوبين.

التفاعل مع احتياجات المجتمع

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن البرنامج يأتي في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التفاعل مع احتياجات المجتمع المحيط والإسهام في قضايا التنمية.

وأضاف أن مشروع جامعة الطفل يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي، من خلال إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعي ووضع مناهج علمية تتناسب مع فئاتهم العمرية في صورة أنشطة علمية وفنية، والاحتكاك بالأساتذة الجامعيين الذين يقومون بشرح المناهج بصورة مبسطة وشيقة، والتدريب داخل المعامل بما يزيد من قدراتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية، مؤكداً أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم وتسخر كوادرها بالكامل فى خدمة الأطفال.