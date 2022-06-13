رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكلية الهندسة

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد الكلية.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بالجهود المبذولة من قيادات الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الطلاب بارتداء الكمامات، موجهاً جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأفراد الأمن الإداري بمواجهة أي حالات استهتار من الطلاب ومنع التجمعات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

توفير بيئة مناسبة

وحرص الدكتور محمود ذكي خلال جولته، على تفقد اللجان والمدرجات وتبادل الحوار مع الطلاب من أجل الاطمئنان على توفير بيئة مناسبة تمكن الطلاب من التركيز في الامتحانات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في أدائهم للامتحانات.

وأفاد الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 1776 طالبا وطالبة، مقسمين على 124 لجنة في عدد من التخصصات منها تخصص العمارة، والطاقة المتجددة، والتشييد، وتخصص الميكاترونيات.

امتحانات الدراسات العليا

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم في الدراسات العليا لمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة 69 طالباً وطالبة، مقسمين على 12 لجنة بعدد من التخصصات منها تخصص هندسة الإنشاءات، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والهندسة المعمارية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية.