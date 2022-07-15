مصرع شابين غرقا في «نيل الغربية».. هربا من الحر إلى الموت «صور»

شهدت قرية كفور بلشاي، إحدى قرى مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، مصرع اثنين من أبنائها في العقد الثاني من العمر، خلال الاستحمام في نهر النيل، فرع رشيد المار بنطاق القرية، وذلك بعد أن جرفهما التيار المائي إلى داخل النهر وعدم إجادتهما السباحة.

قوات الانقاذ النهري تنتشل الجثتين

تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثتين، ونقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفور بلشاي، التابعة إلى دائرة المركز، بغرق اثنين من الشباب في القرية، أثناء الاستحمام في نهر النيل، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات وقوات الانقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين غرق «محمد.ا.ر.ط» و«محمد.ا.ف.ش»، في العقد الثاني من عمريهما، أثناء نزولهما إلى فرع نهر النيل المار بقرية كفور بلشاي، للإستحمام هربا من حرارة الجو.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الشابين غرقا بسبب عدم إجادتهما السباحة فجرفهما التيار، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما.