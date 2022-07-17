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عاجل.. «الصحة» تحذر من حقنة متداولة لعلاج نزلات البرد

كتب:

مريم الخطري
08:14 م | الأحد 17 يوليو 2022
تحذير من الصحة من الأدوية غير الدقيقة - أرشيفية-

تحذير من الصحة من الأدوية غير الدقيقة - أرشيفية-

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من استخدام حقنة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد، التي تتكون من «مضاد حيوي و كورتيزون ومسكن آلام».

وتابعت الوزارة في منشور عاجل لها، أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والأفراد، فاستخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.

أضرار الإفراط في استخدام الكورتيزون

وأضافت الوزارة، الكورتيزون، الإفراط في استخدامه يسبب ضعف في المناعة، وله أضرار كثيرة على مرضى السكري.

وفيما يتعلق بمسكن الآلام وخوافض الحرارة، الاستخدام الزائد لها بسبب مشكلات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، مشيرة إلى أن الإفراط في استخدامها يسبب قرحة في المعدة واختلال في وظائف الكلي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.