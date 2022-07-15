العقوبة القانونية المتوقعة لصيدلي «حقنة هتلر» بعد التسبب في وفاة مواطن

شهدت الساعات الأخيرة مصرع مواطن إثر تناوله «حقنة هتلر» بإحدى الصيدليات، إذ كشفت التحريات الأولية، لرجال البحث الجنائي أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيه حقنة فيتامينات تسببت في حدوث هبوط حاد بالقلب لأنه كأن يعاني من سخونية وبرد.

العقوبة القانونية للصيدلي

وقال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الواقعة تندرج تحت المادة 236 من قانون العقوبات المصري، مشيرا إلى أن القانون لا يحمي حياة الإنسان بتجريم القتل فقط، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالمشرع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.

السجن مدة تصل 7 سنوات

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المشرع تناول أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات، إذ يرصد المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت عقوبة بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

حقنة فيتامينات تسببت في هبوط حاد بالقلب

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بمنطقة أبراج الحاسب الآلي ببورسعيد، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوصلت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي إلى أن الجثة لشخص يدعى طارق مصطفى السيد سالم، 50 سنة، عامل خردة بورشة بالمنطقة، وتوفي نتيجة تعاطيه حقنة فيتامينات "هتلر" تسببت في حدوث هبوط حاد بالقلب لأنه كأن يعاني من سخونية وبرد.