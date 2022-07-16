النيابة تستدعي صيدليين في وفاة عامل خردة بـ«حقنة هتلر» ببورسعيد

تجري النيابة العامة ببورسعيد التحقيقات لمعرفة سبب وفاة عامل خردة، اليوم السبت، بعد تناوله حقنة فيتامينات تعرف بـ«حقنة هتلر» من إحدى الصيدليات في حي المناخ، قبل أن يرجع إلى محل إقامته خلف معهد الحاسب الآلي بجوار ورشة لتجميع الخردة المقيم فيها، حيث عُثر على جثته.

واستدعت النيابة الدكتور «ع.أ»، صاحب الصيدلية التي حصل فيها المتوفى على الحقنة، وكذلك الدكتور «م.م» الذي يعمل بالصيدلية وأعطى الحقنة للعامل، لأخذ أقوالهما حول صحة الواقعة، ومدى تأثير الحقنة على المريض.

كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وفي محيط الصيدلية، واستدعت الشهود من جيران المتوفى، وأمرت بتشريح الجثة.

عمال الورشة الخردة: الفقيد كان محبوبا من الجميع

والتقت «الوطن» عددا من زملاء المتوفى في الورشة، وأوضحوا أن عامل الخردة كان محبوبا بينهم، وأنه كان طيب المعاملة، ويعمل في جمع الخردة، ويقطن في عشة داخل محيط الورشة.

وذكروا، أن زميلهم الراحل كان يتعاطى أدوية كثيرة مسكنة لآلام المعدة، إضافة إلى حبوب لونها أزرق داخل علبة بلاستيكية كمخدر لآلامه.

واستكمل «م.ح»، أن العامل الراحل كان يتناول هذه الحبوب باستمرار حتى لا يشعر بالألم، وأن له شقيقان، أحدهما توفى غرقا، والآخر كان يزوره في الورشة، مشيرا إلى أنه قبل الوفاة بأربعة أيام كان يطبخ في العشة التي يقطن بها وشعر بألم شديد بمعدته، واصطحبه صديقه «محمد» إلى مستشفى الزهور، ووصفوا له حقنة «فولتارين»، فأخدها فى الصيدلية القريبة من الورشة، وبعد يوم تورمت قدمه، ورجع إلى الصيدلية ليسأل عن السبب، فأجابه الطبيب أن الحقنة ليس لها علاقة بالتورم.

واستكمل، أن الراحل تعب ليلة أول أمس وأحس بألم في معدته وتقيء وارتفعت درجة حرارته، وقام أصدقاؤه بإعطاءه مسكنات لتخفيف الألم، ثم ذهب إلى الصيدلية وحصل على «حقنة هتلر»، ثم وجده زملاؤه متوفيا وملقى أمام الورشة في الصباح.

العثور على جثة عامل أمام ورشة خردة

كان اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بمنطقة أبراج الحاسب الآلي، وتم نقله إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.

وأظهرت التحريات الأولية لرجال مباحث المناخ، تحت إشراف مدير أمن بورسعيد، أن الجثة لـ«طارق مصطفى السيد سالم»، 50 سنة، وأنه عامل خردة بورشة بالمنطقة، ويحتمل وفاته نتيجة تعاطيه حقنة هتلر، وهي حقنة فيتامينات، تسببت في حدوث هبوط حاد بالدور الدموية لأنه كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وبرد.