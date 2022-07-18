4 قتلى في إطلاق نار بمركز تجاري بإنديانا الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل أربعة أشخاص، كان بينهم مسلح بعد أن فتح شخص النار، في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية في في قاعة للطعام، وذلك قبل أن يطلق عليه أمريكي مدني النار من سلاحه الشخصي ويصرعه.

بطل مدني حقيقي

وذكر رئيس بلدية جرينوود، مارك مايرز، في بيان: إنه قد تم إطلاق نار في جرينوود بارك مول، وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قد تم قتله برصاص مدني مسلّح، يبلغ من العمر 22 عاما، وصف مايرز المدني بأنه «بطل مدني حقيقي»، قتل المهاجم، وتابع أن حصيلة الضحايا 4 قتلى، كما نشرت شرطة جرينوود رسالة على صفحتها على موقع فيسبوك تطلب من الشهود الذين كانوا متواجدين خلال إطلاق النار الاتصال بالأمن من أجل الإدلاء بأي معلومات.

حقيبة ظهر مشبوهة

وقالت الشرطة إنها صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت موضوعة في دورة مياه، بالقرب من قاعة الطعام، كما تبحث الشرطة داخل المركز التجاري عن أي ضحايا محتملين آخرين، لكن الاعتقاد السائد أن الحادث قد تم احتواؤه داخل قاعة الطعام. وقالت قناة إيه بي سي الأمريكية إن طفلة عمرها 12 عاما قد أصيبت بإصابات طفيفة، نتيجة لإطلاق النار، ثم عادت لمنزلها، ثم ذهبت إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار، سواء في في المدارس، أو الحانات، وأحيانا الشوارع، تسفر عن عشرات القتلى، وقد ارتفع عدد حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ، حيث يعد هذا الهجوم في إنديانا هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح، حيث يتسبب سهولة بيع والحصول على الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا وفقا لإحصائية أجراها موقع «جان فايولنس أركايف».