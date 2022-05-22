حوادث إطلاق نار في «كاليفورنيا» و«إنديانا».. والقبض على مدعى النبوة بـ«مراكش»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، أبرزها إطلاق نار في ولايتي كاليفورنيا وإنديانا الأمريكيتين، حيث قتل شخص وأصيب 8 آخرين، أمس السبت، في أعقاب إطلاق نار في حفل كبير في جنوبي كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال الرقيب إيكينو توماس من الشرطة الأمريكية، إنّ ضباطا من شرطة «سان برناردينو» شرقي «لوس أنجلوس»، عثروا أمس الأول الجمعة على شخص واحد قتل خارج الحفل الذي أقيم في شركة داخل سوق تجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء « أسوشيتدبرس» الأمريكية

وأوضح توماس، أنّ 8 آخرين أطلق عليهم الرصاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما أوضحت الشرطة الأمريكية، أنّ إصابتهم ليست خطيرة.

صراع في غرفة مزدحمة

وأشارت الشرطة، إلى أنّه لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم التعرف على المشتبه به، موضحة أنّ إطلاق النار على ما يبدو نتج عن صراع في غرفة مزدحمة بالحفلة.

وسقط عدة مصابين، جراء إطلاق نار في ولاية «إنديانا» الواقعة في مناطق الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية عن الشرطة، قولها إنّ الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى باستخدام مركباتهم الخاصة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أنّه ربما لا تكون هناك دوافع لعمل إجرامي، وما حدث نتيجة حدوث مشاجرة بين أشخاص.

وفي الكويت، تمكن خفر السواحل، من ضبط 8 بحارة إيرانيين على متن سفينة جرى ضبطها داخل المياه الإقليمية للبلاد، على متنها نحو 240 طنا من الديزل المهرب لبيعه في إحدى الدول الخليجية المجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر أمنية كويتية، إلى إحباط نحو 10 حالات تسلل وتهريب مواد مخدرة منذ بداية العام الحالي 2022.

وفي «سوق السالمية» الكويتي، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على يمني الجنسية، بسبب تسلمه نقودا مزورة مقابل صفقة فحم أبرمها الأخير مع مزور مطلوب.

السجن 15 عاما على ضابط عراقي بتهمة الاختلاس

وفي العراق، أصدرت السلطات حكما بحق ضابط إداري في جهاز مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة 15 عاما، على خلفية إقدام المتهم على اقتراف جريمة الاختلاس.

وأبعدت الكويت، مقيمة عربية «50 عاما» تعمل معلمة كيمياء في وزارة التربية منذ 18 عاما، بسبب امتهانها التسول قرب من أحد المساجد، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

المصلون يلقون القبض على مدعى النبوة

وفي المغرب، ذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ شخصا في الخمسينيات من عمره، ادّعى أنّه «المهدي المنتظر» خلال صلاة الجمعة داخل مسجد الجبيلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة «مراكش»، فيما ألقى المصلون القبض على الشخص واقتادوه إلى مقر الدائرة الأمنية.

وفي تركيا، لقى شخصين اثنين مصرعهما وأصيب 42 آخرين، جراء حادث حافلة كانت تقل طلابا جامعيين في «الأناضول» الواقعة وسط البلاد.