شبكة «إيه بي سي» الأمريكية: مصر تفتتح طريق الكباش في حفل ساحر

قالت شبكة «إيه بي سي»، الأمريكية، إن مصر ستفتتح طريق الكباش الذي يبلغ عمره 3 آلاف عام، في حفل ساحر غدا، بمدينة الأقصر، بعد أن تم الكشف عن الامتدادات الكاملة للطريق الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 قدمًا، ويربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل مميزة للكباش التي تصطف على الجانبين.

مصر تكثف جهودها للترويج للاكتشافات الأثرية

وتابع التقرير، أنه خلال السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها للترويج لاكتشافاتها الأثرية حيث تسعى جاهدة لإحياء صناعة السياحة التي تعرضت لأزمة خلال جائحة كوفيد -19، وتمثلت تلك الجهود في إعادة إنشاء وتجديد الأماكن القديمة، مثلما تم خلال الموكب الملكي لاستعراض 22 مومياء في شوارع القاهرة أثناء نقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

طريق الكباش تم بناؤه خلال عصر الدولة الحديثة

وأضاف التقرير أن طريق الكباش تم بناؤه خلال عصر الدولة الحديثة واكتمل في عهد حاكم الأسرة 30، ما بين 380-362 قبل الميلاد، لكن الطريق دُفن تحت طبقات من الرمال على مر القرون، ونقل التقرير عن مصطفى الصغير، رئيس دائرة آثار الكرنك، الذي أشرف على مشروع التنقيب عن آخر الحفريات: «كمية الركام التي أُزيلت تصل إلى 8 أمتار، وكل طبقة من الرمل تخبرنا قصة عن ذلك الطريق»، وأضاف أنه تم العثور على أول أثر للطريق عام 1949 عندما اكتشف عالم الآثار المصري «محمد زكريا غنيم»، ثمانية تماثيل بالقرب من معبد الأقصر، و مع اكتشاف 17 تمثالًا آخر بداية من عام 1958 حتى عام 1961 و55 تمثالًا تم اكتشافها من عام 1961 إلى عام 1964، كان كل ذلك ضمن محيط 250 مترا، ومنذ عام 1984 إلى عام 2000 ، تم تحديد مسار الممشى بالكامل، كما أوضح «الصغير»، أنه بداية من عام 2017 إلى 2021 تم حفر 20 أو 25٪ من الطريق، ومن المقرر انطلاق الاحتفالية في تمام السابعة والنصف مساء غد الخميس.