شروط الالتحاق بالمؤسسات الاجتماعية.. تقبل الأطفال شديدي الانحراف

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ المؤسسات الاجتماعية التي تتبع قطاع الرعاية، تهدف إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الرسمي، أنّ مؤسسات الرعاية الاجتماعية «شبه المفتوحة» تقبل الأطفال وفقا للشروط التالية:

شروط قبول الأطفال بمؤسسات الرعاية

- تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح الذين يقل سنهم عن 15 عاما.

- يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة، التي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملاءمة برامجها لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى أثناء إقامتهم بها، أو هروبهم المتكرر منها، مؤكدة أنّ المؤسسات المفتوحة أو الباب المفتوح تشترط أن يندرج تحت مسمى أطفال في خطر أو في ظروف صعبة.

وأكدت وزارة التضامن، أنّه يتم التأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري، وكذلك الخطر الاجتماعي، عبر عدة أهداف، كما يلي:

الأهداف التأهيلية

- تهيئة المناخ الملائم لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة، بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى.

- تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.

- تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول الأطفال على حقوقهم المشروعة التي تكفلها الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي.

- توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل سلوكياتهم.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ الأطفال في المؤسسات الاجتماعية يتم تقسيمهم إلى أسر، على أن تشترك كل أسرة في مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن، وكذلك الميول والقدرات، ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي «بنسبة أخصائي واحد لكل 8-10 أطفال»، وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجاتهم، مشيرة إلى أنّ الأخصائيين يعاونهم مشرفات اجتماعيات مقيمات، ومشرفين اجتماعيين مقيمين.