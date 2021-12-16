الصحة: 523 زيارة طبية مجانية لأطفال دور الرعاية الاجتماعية خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم، ضمن برنامج مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية ومبادرات 100 مليون صحة للأطفال بدور الرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

خدمات طبية مجانية لجميع الفئات العمرية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ البرنامج يستهدف تقديم الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتشمل (دور الأيتام، كبار السن، مواطنون بلا مأوى)، في إطار الحرص على تقديم رعاية صحية لائقة لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنّه جرى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج، منوها بأنّ المرحلة الأولى تشمل الأطفال أقل من 5 سنوات، بينما تشمل المرحلة الثانية الأطفال من 5 إلى 18 عامًا.

إحالة من يحتاج إلى فحوصات طبية للمستشفيات

وأضاف عبدالرازق، أنّه تم إجراء 83 زيارة طبية للأطفال أقل من 5 سنوات بدور الرعاية، وإجراء 440 زيارة للأطفال في المرحلة العمرية (5 إلى 18 عامًا)، مشيرًا إلى أنّه يتم إجراء الفحوصات الطبية للأطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما يتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأطفال والمشرفين العاملين بتلك الدور، فضلا عن إحالة الأطفال الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية متقدمة إلى المستشفيات.

وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية بدور الرعاية سواء من خلال نظام الربط بين الدار وأقرب وحدة صحية ومركز طبي لمناظرة الحالة الصحية للطفل، أو من خلال الزيارات الدورية التي تجريها الفرق الطبية للأطفال في دور الرعاية، وتضم (أطباء بشريين، أطباء أسنان، فنيين معامل، تمريض، فنيين إحصاء).