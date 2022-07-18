رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. السيسي يلتقي نظيره الألماني بقصر برلين الرئاسي

كتب:

نرمين عفيفي
10:36 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي للقصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني  فرانك فالتر شتاينماير.

اقرأ المزيد:

لحظة استقبال الجالية المصرية في برلين السيسي لدى وصوله إلى ألمانيا.. فيديو

السيسي يستقبل مالك لورسن الألمانية للصناعات البحرية في مقر إقامته ببرلين

شكري: الرئيس السيسي والمستشار الألماني يناقشان قضايا المناخ.. اليوم

السيسي يصل القصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني
بقلم نرمين عفيفي