بث مباشر.. السيسي يلتقي نظيره الألماني بقصر برلين الرئاسي كتب: نرمين عفيفي 10:36 ص | الإثنين 18 يوليو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي للقصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. اقرأ المزيد: لحظة استقبال الجالية المصرية في برلين السيسي لدى وصوله إلى ألمانيا.. فيديو السيسي يستقبل مالك لورسن الألمانية للصناعات البحرية في مقر إقامته ببرلين شكري: الرئيس السيسي والمستشار الألماني يناقشان قضايا المناخ.. اليوم السيسي يصل القصر الرئاسي في برلين لمقابلة نظيره الألماني السيسي ألمانيا بقلم نرمين عفيفي