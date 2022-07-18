ممثل كولومبيا: مصر تلعب دورا رائدا في قمة المناخ COP27

قال ممثل دولة كولومبيا أمام حوار بطرسبرج، إنّ مصر تلعب دورا رائدا في قمة المناخ COP27 التي تستضيفها خلال نوفمبر المقبل، معربا في الوقت ذاته عن شكره العميق للمملكة المتحدة خلال رئاستها لقمة الأمم المتحدة بشأن المناخ COP26.

حوار بطرسبرج للمناخ

وأشار ممثل كولومبيا، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لحوار بطرسبرج للمناخ ببرلين بعنوان «الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ»، إلى الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، مشددا على ضرورة الحفاظ على عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية.

تنفيذ التعهدات الدولية أمام قمة COP26

وشدد ممثل كولومبيا، على ضرورة تنفيذ جميع تعهدات الدول أمام قمة المناخ COP26، مؤكدا في الوقت ذاته، أنّ كولومبيا تسهم في 0.6% في الانبعاثات.

ودعا ممثل كولومبيا، جميع المشاركين في حوار بطرسبرج إلى أهمية العمل والتعاون بشكل سريع لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، مشددا على ضرورة استمرار العمل في مكافحة نزع الغابات لأهميتها لدول الكونغو، البرازيل، الإكوادور لأنها تعمل على زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%.

وأضاف أنّ تغير المناخ يؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة، كما يؤدي إلى آثار سلبية عديدة، منها أزمة الغذاء والتلوث البيئي، مؤكدا أهمية حوار بطرسبرج للحد من تلك الآثار.