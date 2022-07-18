شكري: نسعى لتحقيق أفضل نتائج في «COP27» للتخفيف من تداعيات تغير المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ التعامل مع تداعيات التغير المناخي المتعلقة بالخسائر المالية يستوجب تطرق النقاشات إلى التغيرات المناخية وقبول كل الأطراف بتداعياتها، وأضاف: «في برلين نتمنى أن نتمكن من التعامل مع هذا الموضوع الهام بطريقة يمكن أن تخلق مسارًا باتجاه إجراءات مؤثرة وأكثر إنتاجية للتعامل مع هذا الأمر، خصوصا في إطار مؤتمر الأطراف 27».

وتابع وزير الخارجية خلال كلمته في «حوار بطرسبرج للمناخ»، بالعاصمة الألمانية برلين: «فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ فإننا نسعى لتحقيق أفضل نتائج في COP 27، حيث قمنا بتطوير مؤشراتنا وتقديمها، ونتطلع للمزيد من الإجراءات التي يجب أن نتخذها قبل مؤتمر الأطراف 27، ونحن نحث كل الأطراف على أن تنفذ استراتيجياتها طويلة المدى، وأن تكون الاستراتيجيات ومؤشراتها متسقة مع اتفاق باريس، حيث تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وفيما يتعلق باتفاقية بون، وعلينا أن نظهر الاهتمام بتنفيذ هذا في إطار قمة شرم الشيخ من خلال الدائرة المستديرة الأولى للوزراء للتخفيف من آثار التغيرات المناخية».

واستكمل شكري، «بما أن رئاسة cop 27 تأتي من أفريقيا فإن التحدث عن انتقال تغير المناخ مسألة مهمة، وكذلك دعم هذا التنفيذ من خلال الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا وكل هذا يجب أن تشمله الأمور المرتبطة بالتكيف مع تغيرات المناخ».