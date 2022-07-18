شكري: يجب إشراك الأطراف غير الحكومية بحل مشكلة التغيرات المناخية

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة إشراك الأطراف غير الحكومية بطريقة ذات مغزى في حل أزمة المناخ والتغيرات المناخية، ولذلك تم وضع جدول أعمال يتضمن 11 يوما تغطي موضوعات مختلفة للتأكد من المشاركة بالنقاشات بين ممثلي الحكومات وغير الحكومات؛ لمخاطبة الموضوعات المختلفة، ومن بينها التمويل والتكيف بالزراعة ونزع الكربون والعلوم والحلول والنوع الاجتماعي والطاقة والتنوع البيولوجي والشباب والجيل المستقبلي وتمكين المجتمع المدني، وكذلك المناخ والبيئة، وكل هذه الاجتماعات قبل انطلاق «كوب 27» سوف يقودها عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.

تغير المناخ تحدٍ يجب مواجهته

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بحوار «بطرسبرج» للمناخ المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، «أكدنا على أهمية الطاقة المتجددة والظروف الحالية، قد ألقت الضوء على الظروف المتاحة للعمل بشكل أكبر على تغير المناخ والاستفادة من الطاقة المتجددة؛ ليس فقط كمصدر للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولكن أيضا لتحقيق التنمية المستدامة التي يمكن أن تفيد الدول المتقدمة والدول النامية بنفس الوقت، حيث نؤمن بأن هذا تطور إيجابي وأن الجهود للمشاركة بأعمال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والهيدروجين كلها خطوات تلبي الكثير من الإجراءات لمواجهة تحدي تغير المناخ، ويجب أن تجد التمويل الضروري، والذي يمكن الدول النامية التي تستفيد بشكل كامل من هذه الإجراءات».

شكري: علينا الوثوق ببعضنا البعض

وشرح شكري أن مسألة الانتقال العادل نقطة يجب أن نلقي الضوء عليها، ويجب أن نؤمن بأن مناقشاتنا مهمة للغاية، ويجب أن ندرك أنه بالنسبة لأن نحقق مواجهة للتحديات والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة، فعلينا أن نثق في بعضنا البعض ونتولى مسؤلياتنا بطريقة عادلة ومنصفة وأن ندرك جميعا التحديات التي نواجهها والمسؤوليات والالتزامات المشتركة والمتبادلة وأننا جميعا في نفس القارب ويجب أن نتولى مسؤولياتنا لكي ننجح.