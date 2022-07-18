طرق استخراج رخصة بناء منزل.. الشروط والأوراق والرسوم المطلوبة

كيفية استخراج رخصة بناء منزل والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة.. تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول على رخصة بناء، والأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، كيفية استخراج رخصة بناء منزل والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة، وفقا لـ اشتراطات البناء الجديدة.

خطوات استخراج رخصة بناء

- تبدأ خطوات استخراج رخصة بناء بتحضير عقد صحة التوقيع.

- يشترط أن تكون الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني.

- يشترط الحصول على الترخيص من المجلس القروي.

- يشترط الحصول على رخصة تعلية أو توسعة أو زيادة المساحة.

- يشترط معاينة الموقع سواء كان قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء

وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، هناك عدد من الأوراق المطلوبة، لاستخراج رخصة بناء، تتمثل فيما يلي:

- رسم كروكي يُبين موقع قطعة الأرض أو المبنى، والطرق المؤدية له، موقع من مهندس نقابي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عقد ملكية الأرض.

- إيصال سداد الرسوم.

الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة بناء

تبلغ الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، ضمن اشتراطات البناء الجديدة، 2000 جنيه لكل 100 متر في المدينة، وتتمثل في:

- ضريبة تقديم طلب الترخيص 60 جنيهًا.

- دفع 10 جنيهات عن كل شقة أو وحدة أو منزل.

- دفع رسوم الرخصة 2% من تكلفة الإنشاء «المساحة * التكلفة»، ويحسب ثمن المتر بـ 500 في المدينة.

- دفع رسوم إصدار الترخيص 50 جنيهًا للدور في المدينة.

- 114 جنيهًا حتى 120 مترًا.

- 200 جنيه لأكثر من 200 متر.

- 10 جنيهات رسوم فحص الطلب.