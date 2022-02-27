استئناف إجراءات استخراج تراخيص البناء في مصيف بلطيم

أعلنت مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عن بدء السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقا لمنظومة البناء الجديدة ووفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما فيها تقسيم الفيروز.

وأوضح بيان صادر عن الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم، أنه جاري تهيئة وإمداد التقسيم بالمرافق للحصول على التراخيص بمنطقة التقسيم المذكور يشار إلى أن أعمال البناء بالفيروز سيستمر طوال العام بما فيها فترة الصيف استثناء لبعده عن التجمعات السكنية وعلى الراغبين في السير في إجراءات الترخيص التقدم للمركز التكنولوجي بالمدينة.

اعتماد المخطط التفصيلي لبعض مناطق كفر الشيخ

يذكر أن تراخيص البناء كانت متوقفة ببعض مناطق محافظة كفر الشيخ منذ أشهر عديدة ومنها مدينة مصيف بلطيم، وذلك وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف البناء في الأماكن المكتظة وعمل كردونات مباني مخططة بشكل يسمح بتوصيل المرافق لهذه الأماكن دون الإخلال بالمنظومة.

وكان محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، في ديسمبر 2020 قد اعتمد تعديل جزء بالمخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم.

اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم

وجاء قرار المحافظ رقم 1177 لسنة 2020، باعتماد تعديل جزء بالمخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم لوحة قطاع رقم 3، وذلك بشكل يسمح بتخطيط المدينة السياحية بشكل جيد.

يذكر أن كفر الشيخ اعتمدت عدد من المخططات التفصيلية لبعض المدن والقرى وفقا لقانون البناء الجديد وذلك للسماح بالتخطيط الجيد وإدخال المباني في الحيز العمراني.