منة القيعي مؤلفة كلمات «صاحبي يا جدع» لمستشفى 57357: «جات بالصدفة»

سيارة إسعاف تقف من أجل أن تحمل طفلا صغيرا وسط قلق وخوف والديه، يظهر الفنان أحمد سعد الذي يجسد دور الأب، ممسكا بكف صغيره يبث له الأمان والطمأنينه، من خلال «صاحبي يا جدع يا قوي».

الكلمات التي أطل بها إعلان تلفزيوني جديد خاص بمستشفى 57357، لدعم أطفال السرطان، حيث نجح الإعلان بمساعدة فريق العمل، في بث رسالة أمل وتفاؤل في نفوس الأطفال مرضى السرطان.

ويحكي الإعلان عن قصة أب، يقف بجانب ابنه المصاب ويقدم له الكلمات التشجيعية التي تبث في روحه القوة والأمل، لاقت كلمات هذه الأغنية تعاطف ودعم الجميع، تقديرا لما تحتويه من دعم ومساندة لأطفال السرطان.

الأغنية كتبت من أجل موقف درامي أولا

وقالت الكاتبة والمؤلفة منة عدلي القيعي خلال حديثها مع «الوطن»، أنها فرحت كثيرا بردود أفعال المشاهدين على إعلان 57357 أغنية «صاحبي يا جدع»، التي ألقاها الفنان أحمد سعد بصوته الذي يخترق جدار القلوب، ما زاد تأثيرا مع جمال الكلمات، موضحة أن كلمات الإعلان قد كتبت أولا من أجل موقف درامي، لكنها لم تصور، وذلك لأنها شعرت أن الكلمات لا تناسب الموقف.

الصدفة التي جمعت الفنان أحمد سعد بكلمات «صاحبي يا جدع»

وتابعت «القيعي» أنها كانت تجلس برفقة الفنان أحمد سعد، قائلة: «الكلمات جات صدفة كنت قاعدة مع أحمد سعد فكان عايز يدعم مستشفى 57357 ويشجعهم بس مش لاقي الفكرة المناسبة قولتلة على كلمات الأغنية وقمنا سجلناها في نفس الساعة وطلعت بالشكل دا» حسب تعبيرها.

وأضافت منة القيعي، أن إعلان مستشفى السرطان هو المكان المناسب لكلمات الأغنية، خاصة أن الجانب العلاجي دائما يظهر جهة الأب فقط، لكن كلمات الأغنية بتظهر الجانبين من جهة الأب وجهة الابن.

كلمات أغنية «صاحبي يا جدع»

صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل عارفك

من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينا

قبطان وانا السفينه هتزق لفوق ونعدي الموج

بكره ما يعود من ثاني حروب وارجع واشيلك

بالشقلوب ونغني غنوه جميله نلعب سوا وسط العيله نضحك

ونعيش في ثبات ونبات طب بكره بعيد لا لا لا لا شكله بعيد لا

لا صاحبي يا جدع من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقويني

فوق بكره قبطان وانا السفينه هتزقني فوق ونعدي الموج بكره

ما يعود من ثاني حروب بيرجع وتشلني بالشقلوب وتغني غنوه وجميله

نلعب سوا وسط العيله ونعيش في تبات ونبات طب بكره بعيد

لا لا لا لا شكله بعيد ده هواء لا لا دهوه

لا ده جايه اكيد لا ده جايه اكيد.