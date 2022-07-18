التفاصيل الكاملة لواقعة ميك أب أرتست المحلة.. خلاف مع العروسة على 450 جنيها

ردود فعل واسعة شهدتها صفحات موفع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على واقعة ميك أب أرتست المحلة، عقب إجبار صاحبة أحد صالونات التجميل على غسل وجه عروسة بعد عمل المكياج لها بسبب 450 جنيهًا.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة ميك أب أرتيست المحلة، إذ نشرت فتاة تدعى آلاء العزب البالغة من العمر 22 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة في مدينة المحلة الكبرى، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، أنها قررت الذهاب إلى أحد مراكز التجميل وتمتلكه سيدة تدعى «نورا. ب»، وطلبت «باكدج ميك أب سواريه»، وكانت تكلفته 500 جنيه، وأشارت إلى أنها فضلت أن يكون الميك أب الخاص بها خفيفًا، خاصة أنها مرت بتجربة خطوبة من قبل ولم تنجح ودفعت مبالغ مالية كبيرة من أجل المكياج في ذلك الوقت.

صدمة عروسة المحلة بسبب رد فعل صاحبة الكوافير

وأوضحت «العزب» أنها اتفقت مع صاحبة الكوافير على الميك أب السواريه وتم دفع المبلغ المالي، وفور علم صاحبة مركز التجميل أنه حفل خطوبة الفتاة نفسها وليس ميك أب سواريه، انتابتها حالة من الغضب والاستياء وقررت إجبار الفتاة على إزالة المكياج بحجة خداعها ثم طردتها من المكان.

وأشارت عروس المحلة إلى إصابتها بحالة من الحزن والصدمة مما فعلته صاحبة مركز التجميل: «اتصدمت من الموقف وخدني خطيبي على البيت عندي، وعملت الميك أب بتاعي وفرحت مع عائلتي بخطوبتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل في صاحبة مركز التجميل».

وأوضحت العروس أنها لم تفكر في الموقف كثيرًا وقررت عمل الميك أب الخاص بها والاحتفال مع خطيبها وأسرتها، وأنها فوجئت بتداول الواقعة على صفحات «فيس بوك»، وأن وراء نشر واقعة ميكب أب أرتيست المحلة، هو مركز التجميل نفسه كنوع من الاستباق وكسب الرأي العام خوفًا من نشرها ما تعرضت له.

تعليق زوج ميك أب أرتيست المحلة

من جانبه، قال محمد طارق زوج ميك أب أرتيست المحلة، إن مركز التجميل تعرض إلى هجوم من رواد «فيسبوك» بناءً على كلام عارٍ تماما من الصحة، وهذا الهجوم كان سببًا في إصابة زوجته بأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، وأنه حرص على توضيح الموقف وكشف الحقيقة.

وأضاف «طارق» أن العروسة جاءت قبل الواقعة بيوم وطلبت حجز ميكب سواريه، بهدف حضور حفل زفاف إحدى زميلاتها مدعية أن سبب التأخير في الحجز أنها كانت تفكر في عدم الحضور، وتم الاتفاق على 450 جنيهًا ثمن المكياج و50 جنيهًا لتركيب رموش، ويوم الواقعة، تم عمل الميك أب السواريه من قبل إحدى العاملات في مركز التجميل واستغرق ذلك 3 ساعات.

وتابع الزوج في حديثه لـ«الوطن»، أنه وزوجته فوجئا بدخول إحدي السيدات تسأل عن الفتاة وأنها عروسة وحفل خطوبتها اليوم، وتحدثت والدتها بشكل غير لائق بأن المكياج لا يناسب حفل خطوبة، لتطلب زوجته من العروس الانتظار لمدة نصف ساعة فقط لحين الانتهاء من تجهيز 3 عرائس للزفاف، ثم تضع لها مكياج حفل خطوبة: «لم نتحدث معها في دفع مبالغ مالية نهائيًا».

زوج صاحبة الكوافير: العروسة طلبت مسح المكياج

وأوضح زوج صاحبة مركز التجميل، أنهم فوجئوا برفض العروس الانتظار وترديدها أن الميك أب سئ، وطلبت من إحدي الفتيات العاملات في المركز إزالته وغسل وجهها، وهو ما رفضته الفتيات قائلات: «شغلنا هنا عمل ميك أب مش نمسحه، لو عاوزه تغسلي وجهك أنتِ عارفة طريق الحمام»، وفي الوقت نفسه أخرجت الفتاة مبلغ 500 جنيه وأعطته لوالدتها التي انصرفت تاركة ابنتها في مركز التجميل، وبالفعل دخلت العروسة الحمام وغسلت وجهها وألقت الأكسسوارات ورموش العيون في أرض الحمام ثم غادرت المكان.

الزوج: السكرتيرة سبب الأزمة

وأوضح «مصطفى» أنه عاتب السكرتيرة على الموقف كونها حجزت لفتاة قبل المناسبة بيوم واحد وهذا لا يحدث في مراكز التجميل، وطلب منها عدم تكرار مثل هذا الموقف مرة أخرى، وأغلق المكان وعاد إلى المنزل، وبعد ذلك فوجئ بأحد أصدقائه يتصل به هاتفيا في الثانية فجرًا، ويخبره بتداول الواقعة على صفحات «فيس بوك»، وأنه علم بعد ذلك أن السكرتيرة هي من نشرت بوست على صفحة مركز التجميل تطالب فيه العملاء بعدم الكذب والحجز مسبقًا بفترة كافية وأوضحت الموقف وهو ما أثار حالة من الجدل، وأن زوجته تأثرت صحيًا بما حدث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج: «حالتها الصحية غير مستقرة»، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بصورة طبيعية وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أساء إلى المركز.