أسرة طفل مريض تعتدي بالضرب على أطباء وممرضات مستشفى المحلة العام

تعدت أسرة مريض على الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى المحلة العام، بالسب والقذف وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة الملابسات.

ضرب وسب وتحطيم المحتويات

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، تفيد تعرض الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى للضرب والسب والقذف وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال، وتعريض حياة مريض آخر للخطر أثناء الكشف عليه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وأيمن عصام المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية.

تفاصيل الاعتداء

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، أنه أثناء قيام الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بمتابعة حالة وفحص مريض يعاني من تشنجات كهربائية في قسم الاستقبال، قامت والدة طفل مريض بالسب والقذف والاعتداء على طبيبة بقسم الاستقبال أثناء ممارسة عملها وفحصها حالة مريض قائلة «سيبي اللي في إيدك وشوفي ابني».

وأضافت التحريات أن الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى حاول تهدئة الأم، لكنهم فوجئوا بمساعدة أحد الأشخاص بالتعدي عليهم بالضرب وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المرضى.

نقابة أطباء الغربية

وأعرب الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، عن استيائه من مثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويأمل أن تتوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الأطباء، وأن يتم تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وأن تكون هناك عقوبة رادعة للتصدي لذلك لافتا أن الأطباء أثبتوا للجميع أنهم الجيش الأبيض الذي يحاول إنقاذ البشرية في جميع أنحاء العالم.