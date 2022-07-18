السيسي في برلين: تعالوا مصر وشوفوا الحريات الدينية وحقوق المرأة عاملة إزاي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ملف حقوق الإنسان ملف مهم جدًا، داعيًا المراسل الصحفي الذي وجَّه له تساؤلاً حول حقوق الإنسان إلى زيارة مصر وقياس الأمر على أرض الواقع «بدعوك وأدعو كل من يهتم بهذا الأمر ييجي يزورنا في مصر وهنتيح الفرصة يلتقي بالجميع ويتحدث معهم واللي يشوفه ييجي ينقله للرأي العام في ألمانيا لأن شهادتي في هذا الأمر هتبقى شهادة مجروحة، هتقولوا لازم يدافع عن نفسه ويقول كلام حلو».

وأضاف الرئيس: «تعالى شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي وشوف حقوق المرأة في مصر إزاي وشوف حياة الإنسان الكريمة إزاي، ولو هنتكلم عن حقوق التعبير تعالى احضر جلسات حقوق المرأة وشوفها وشوف هي أخبارها إيه واللي تشوفه تعالى انقله نقل حقيقي، هل في مصر فيه حرص على الحريات أو لأ، لازم تزوروا مصر والتقوهم واسمعوا منهم».