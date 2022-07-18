وكيل خارجية الشيوخ: قضايا إقليمية جمعت الرئيسين «السيسي وشتاينماير»

أكدت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات «حوار بطرسبرغ للمناخ».

قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ

وأشارت الدكتورة سماء سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ هذه الزيارة تُعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما تمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة سماء سليمان إلى أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تأتي تقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وقالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إنه من المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على دعم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ظل التهديدات الحالية من الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وعلى رأسها الدول الأوروبية بسبب أزمة الطاقة.

لقاء رئاسي «مصري - ألماني»

ولفتت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية في برلين اليوم، متابعة: «هذا اللقاء في غاية الأهمية، لا سيما أنه تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، والأزمتين الليبية واليمنية، والقضية الفلسطينية».

وتستعد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين cop27، في نوفمبر المقبل، وتعكف الحكومة على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث المهم عالميًا.