الرئيس السيسي يشكر المستشار الألماني على حفاوة الاستقبال في برلين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص الشكر والتقدير للمستشار الألماني، ودولة ألمانيا الاتحادية الصديقة، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في برلين، وعلى المباحثات البناءة والمثمرة اليوم، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أنّه سعيد للغاية بالتشاور والتنسيق الوثيق بشأن كيفية معالجة التحديات الجسيمة التي يشهدها عالمنا اليوم.