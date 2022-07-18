الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص قرار ينتظر التفعيل

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يزال الشغل الشاغل للمجلس القومي للأجور ويسابق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الزمن لسرعة تنفيذ مبادرات تطبيق الحد الأدنى للأجور التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند 2700 جنيه في شهر يناير 2022 بعدما استثنت القطاعات والشركات غير القادرة على زيادة الحد الأدنى للأجور.

اجتماع المجلس القومي لتسريع تطبيق الحد الأدنى للأجور

وطالب مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان صحفي اليوم، بضرورة اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث كيفية وتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف «البدوي» أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في غاية الأهمية في الوقت الحالي، وبعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب موجات التضخم العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود يستدعي الإسراع بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بنظائرهم من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.

وطالب عضو المجلس القومي للأجور بتكاتف وتحالف أصحاب الأعمال في المصانع والشركات بالقطاع الخاص مع الدولة في الوقت الراهن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية برفع العبء عنها بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه ليتماشى مع موجة الغلاء الحالية.

وفي يناير الماضي، وبعد تكليفات رئاسية قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه مع زيادة المعاشات بنسبة 13%، بالإضافة إلى علاوات للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وعمال قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2700 جنيه

وقررت وزارة التخطيط في نفس التوقيت اعتبار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عند 2700 جنيه للتساوي مع زملائهم من العاملين بالقطاع العام ثم أعقبته بقرار آخر في حال تعرض المُنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء، على أن يتضمَّن الطلب مُبررات الإعفاء.