خبير: العالم يعيش ضبابية في المشهد الاقتصادي.. وواشنطن تعاني من التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد العالمي تغير بشكل جذري خلال آخر 3 سنوات، إذ انخفضت نسبة نمو الاقتصاد العالمي من 4.9% لـ3.6%، كما أن حركة رؤوس الأموال بين الدول انخفضت بنسبة 33%، وهذا يعني أن حجم الاستثمارات الأجنبية انخفضت بشكل ملحوظ على مستوى العالم، بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي.

معدل التضخم في أمريكا تجاوز الـ8.6%

أضاف «السيد»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، ويُعرض على شاشة «Extra news»، أن معدل التضخم في أمريكا تجاوز الـ8.6%، وهذا يعني أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم تعيش في أزمة حقيقية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أوقفت إمداد السلاسل التجارية على مستوى العالم سواء الإمدادات الغذائية أو البترولية.

روسيا وأوكرانيا يتحكمان في 30% من قمح العالم

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن روسيا وأوكرانيا يتحكمان في 30% من قمح العالم و50% من زيت عباد الشمس، و18% من ذرة العالم، والكثير من المعادن، كما أن أسعار النفط ارتفعت من 70 دولار لـ132 دولار، وهذا أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي في أمريكا رفع سعر الفائدة لـ1.75% للتغلب على مسألة التضخم.

انخفاض في عرض السلع بسبب توقف المصانع بسبب أزمة كورونا

وأكد أن هناك انخفاضا في عرض السلع بسبب توقف المصانع بسبب أزمة كورونا، وهناك خفض في الحاصلات الزراعية بأكثر من 33% خلال الفترة الحالية وفقًا لمنظمة الفاو، كما أن أزمة كورونا أدت لتوقف رحلات السياحة على مستوى العالم وحركة الطيران، وخسائر العالم من السياحة خلال الفترة السابقة وصل لـ3.5 ترليون دولار.