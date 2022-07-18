نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.. وأهم 5 حقوق للجار

يتناول موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بتاريخ 22 يوليو 2022 الجاري موضوع «الجار مفهومه وحقوقه»، حسبما أعلنت الوزارة، إذ أكدت في نص الخطبة أهمية الإحسان إلى الجار باعتباره قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشجيع روح التعاون والتكافل، ونشر الاستقرار بين أفراد المجتمع.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

ويشير نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف إلى اهتمام الشريعة الإسلامية الكبير بالجار سواء من خلال التوصية بحقه وعظمة حرمته، كما ذكرت الوزارة في نص الخطبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»، كما استشهدت الوزارة بأحاديث أخرى، منها «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله «لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»، أي: شروره، ويقول عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره».

مفهوم الجار في خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص مفهوم الجار، أشارت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف إلى أنه يتسع ليشمل الجار في المنزل والعمل والسفر، كما أكدت أن حق الجار أصيل في الإسلام، كما لفتت إلى أن من حسن أدب الإسلام في التعامل مع الجار قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، أي: للجار فإن لم تفعل فأدخلها سرا، لا أن تتباهى بها أمامه، أو أن تستعلي بقدراتك وإمكاناتك المادية عليه، (ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده) فيتقطع قلب ولد الجار الفقير، وقلب الوالد مع ولده، فتحدث الشحناء والبغضاء بين الجيران بسبب الغيرة والتحاسد، (ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها) أي: لا تؤذه برائحة الطبخ، إلا إذا كنت عازما على أن تطعمه وأهله منها.

حقوق الجار في خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

كما شملت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عن «الجار مفهومه وحقوقه» موضوع حقوق الجار، ومنها 5 حقوق هي:

1- زيارته إذا مرض.

2- تهنئته في المناسبات.

3- تعزيته في المصائب.

4- إعانته في المهمات.

5- مراعاة أعلى درجات المروءة معه.

واستشهدت وزارة الأوقاف في نص خطبة الجمعة القادمة بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره».

وفيما يلي نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «الجار مفهومه وحقوقه»: