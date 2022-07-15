خطبة الجمعة بالإسكندرية بعنوان «فرائض الإسلام.. غاياتها ومقاصدها»

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية خطبة الجمعة بمسجد عبد الحليم محمود، وبمتابعة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، حيث أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان «فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها».

أهمية مقاصد العبادات

وقال عبد الرازق إنه يجب على كل مسلم أن يعرف أهمية مقاصد العبادات حتى يؤديها كما ينبغي، فالأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، بعكس العادات فالأصل فيها التعليل والالتفات إلى المعاني، فتدفع عنه الغفلة والتغافل، وتساعده في المسارعة إلى الخيرات، وطرد الشيطان ووسوسته، والقيام بشكر الله كثيرًا، ولتُرى أثر العبادة في حياته واقعاً عملياً.

تكثيف الدروس والأمسيات الدينية

وأكد عبدالرازق على تنفيذ توجيهات الوزير بتكثيف العمل بجميع مساجد المحافظة خلال الفترة القادمة بإقامة الأمسيات الدينية والدروس والخواطر اليومية ومقارئ الجمهور ومجالس الإفتاء على أيدي مجموعة متميزة من شباب الأئمة والدعاة وكبار الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والواعظات، ومتابعة عمل البرنامج الصيفي بجميع المساجد حتى يكون لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام ووسطيته تفعيلا لدور المسجد في حياتنا وتنشيطا لرسالته تجاه أبناء الوطن.

واستهدف عبدالرازق في جولته المرورية عددا من مساجد إدارة شرق للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من جاهزية المساجد واستعدادها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هي إعداد بيوت الله عز وجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.