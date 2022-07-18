عاجل.. خروج حريق غابات من المستوى الثاني عن السيطرة في إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنّ حريقا من المستوى الثاني في زامورا بإسبانيا خرج عن السيطرة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفيات في حريق زامورا

وأدى الحريق الذي دمر عدة بلديات في زامورا إلى وفاة ثانية، وفقًا لغرفة العمليات في مركز الطوارئ 112 بكاستيا ليون، والتي تلقت صباح اليوم مكالمة محلية بأن شخصًا أبلغ الإيزونا بفشل السيطرة على حريق غابات المستوى 2 المعلن في لوساسيو.

وفي مكان الحادث بإسبانيا، أكد موظفو الرعاية الصحية الأولية وفاة الشخص الذي تم العثور عليه في المنطقة، وهو رجل يبلغ من العمر 69 عامًا، المتوفى هو راعي غنم خرج مع قطيعه ظهر الأحد ووقعت فيه النيران، بجانب الجثة كانت أيضا جثث بعض حيواناته.