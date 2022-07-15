مصرع 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. وصلت لـ47 درجة

تتزايد موجات الحر التي ضربت الطقس الأوروبي مؤخرًا نتيجة للاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض، ويقول العلماء إن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

درجات الحرارة في أوروبا وإسبانيا

وسجلت درجات الحرارة في أوروبا مستويات قياسية جديدة لم تشهدها منذ ما يقرب من 40 عامًا، وتخطت درجة الحرارة 42 مئوية في جنوب فرنسا، وسجلت إسبانيا 43.4 درجة مئوية في إشبيلية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية، وسجلت 41 مئوية في مدن أخرى في جنوب غرب وجنوب ووسط إسبانيا، مثل باداغوث وخايين وأفيلا.

إسبانيا: مصرع العشرات بسبب موجة حر غير مسبوقة

وأسفرت موجة الحر غير مسبوقة التي تشهدها إسبانيا عن مصرع 84 شخصًا خلال 3 أيام، حيث سجلت الحرارة ما بين 45 و47 درجة مئوية اليوم، حسب وكالة «EFE».

وأشار معهد «كارلوس الثالث» للصحة في إسبانيا إلى أنه بين يومي 10 و12 يوليو، توفي 84 شخصًا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة «نيوس» أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، وفقا لشبكة أخبار روسيا اليوم.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر «خطر» والبرتقالي «خطر كبير» بسبب موجة الحر.

إغلاق حديقة شهيرة تحسبا لحرائق الغابات

كما وقعت مصلحة الأرصاد الإسبانية حدوث الأسوأ، دون أن تكون قادرة على تحديد ما إذا كان سيتم تخطي الحرارة القياسية التي سُجلت في اسبانيا «47,4 درجة مئوية في مونتورو في أغسطس 2021».

ودفع خطر اندلاع الحرائق السلطات إلى إغلاق حديقة سينترا الواقعة غرب لشبونة والتي يزور قصورها سياح من حول العالم، وفقا لروسيا اليوم.