«تسويق السياحة»: 36 رحلة قادمة من إسبانيا وفرنسا للأقصر في أغسطس

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه بداية من الشهر المقبل ستسير إسبانيا 24 رحلة شهرية على الأقل إلى الأقصر، فيما ستسير شركات السياحة الفرنسية نحو 12 رحلة شهرية إلى مطار الأقصر، لافتًا إلى أن أمريكا سترفع أيضا عدد رحلاتها إلى المحافظة بداية من أغسطس.

زيادة نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة

وأضاف لـ«الوطن» أن تلك التدفقات سترفع من نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر، موضحًا أن عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان سيرتفع بداية من الشهر المقبل لتكون أكثر من 70 مركبًا قابلة للزيادة وفقا لظروف التشغيل، موضحًا أن السياح الفرنسيين يهوون الرحلات النيلية الطويلة التى تبدأ من الجيزة وتنتهى بأسوان .

اليابان تبدأ في تسيير رحلات للأقصر

وأشار إلى أن شركات السياحة اليابانية قررت أيضًا بدء تسيير رحلاتها للأقصر الشهر المقبل وذلك بعد ان عادت شركة الخطوط الجوية القطرية لتسيير 3 رحلات جوية أسبوعية إلى الأقصر بعد توقف نحو 9 أعوام حيث ستكون القطرية هى الشركة الناقلة للسياح اليابانيين للأقصر، موضحًا أن فصل الصيف الجاري يعتبر أعلى موسم صيفي من حيث أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية الأثرية والثقافية مثل الأقصر وأسوان منذ جائحة كورونا.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من أمريكا لمصر تٌمثل أهمية قصوى حيث أن مدة إقامة السائح الأمريكى بمصر طويلة إلى حد ما و تتراوح فى المتوسط ما بين 8 إلى 10 أيام،كما أنه من ذوى الإنفاق المرتفع بمتوسط إنفاق يومي نحو 120 دولار .

يشار إلى أن عدد السياح الأمريكان الذين زاروا مصر العام الماضي، وفقًا لإحصاءات لجنة تسويق السياحة الثقافية بلغ نحو 185 ألف سائح.