وزير الخارجية الأسبق: مصر تنسق مع ألمانيا لحل أزمة السد الإثيوبي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يوجد فرق كبير في السياسية الألمانية بعد تولي المستشار الجديد، مضيفا أنه كان هناك بعض الملاحظات من جانب وزارة الخارجية الألمانية، ولكن حاليا ألمانيا في حاجة إلى مصر في إطار أكثر عمقا للعلاقات لذا تم توضيح الرؤى.

مصر تقدم الطاقة إلى ألمانيا

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني، اليوم في برلين أوضح عمق العلاقات بين البلدين وأعلنت مصر نيتها عن تقديم الطاقة إلى ألمانيا دون انتظار أي أشياء منها.

موقف مصر من السد الإثيوبي

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن مصر مصممة على طرح موضوع السد الإثيوبي، وأن هناك تنسيقا لحل الأزمة، مؤكدا أن هناك ربطا بين سوء استغلال دول المنابع للنيل وعدم تقدير حاجة دول المصب وهذا يرتبط بالتغير المناخ ويتماشى مع المطالبة الدائمة بالحفاظ على الحقوق المائية، متابعا: «مفيش حاجة اسمها بمتلك المياه، والرئيس اليوم كان بيتحدث بهموم إفريقيا والقمة القادمة للمناخ في نوفمبر هتتعامل مع القلق الأفريقي بشأن المناخ».