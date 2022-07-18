الرئيس السيسي من ألمانيا: تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا لكثير من الدول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ كل التقديرات والتقارير العلمية تؤكّد بشكل واضح إنَّ تغير المناخ بات يمثل تهديدًا وجوديًا لكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لا يحتمل تأكّيد الالتزامات والتعهدات ذات الصلة بالمناخ، إذ تشهد القارة الأوروبية موجة حارة وهذا خير دليل على هذه التقديرات التي لابد أن تدفعنا جميعا بتكثيف العمل المطلوب.

الأولوية المرحلة المقبلة لتنفيذ اتفاق باريس

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، أنَّ الأطراف كافة أجمعت على أن الأولوية بالمرحلة المقبلة هو تنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة لواقع فعلي، في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة بالدول.

نجتهد لجعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة لتأكّيد التزام الجميع

وأوضح الرئيس السيسي، أنَّ جانبًا رئيسًا من جهد الرئاسة المصرية ومؤتمر الأطراف ينصب على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة لتأكّيد التزام الجميع وتحويل الوعود لأمر يتم تنفيذه على الأرض، يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات قادر على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين الدول من القيام بواجبتها العالمية.