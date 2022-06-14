خالد عكاشة: السد الإثيوبي قضية وجودية.. والدولة تتعامل معها بمنهجية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السد الإثيوبي يؤكد على منهجية الدولة المصرية في التعاطي مع إشكالية السد والتعهد أمام المصريين بأن الأمر يحظي بأكبر اهتمام، لأن السد قضية وجودية وتكرار هذه الرسالة يهدف لطمأنة الشعب.

دور الدبلوماسية المصرية في أفريقيا

أضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر دولة كبيرة ولها علاقات وشركات وتطرق الأبواب الدبلوماسية عبر الاتحاد الإفريقي لأن مصر يهمها معادلة الأمن في الاتحاد الإفريقي مع عدم التصرف بانفعال وسط ثوابت ومحددات واضحة وخطط عمل تتعامل مع الضوابط والمحددات المختلفة.

حديث السيسي عن أمن ليبيا

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الإعلاميين أمس كلمة مسؤولة، لأنه يعبر عن أكبر دولة في المنطقة وقد مرت بأصعب وقت في المنطقة، مع الحرص على أمن ليبيا المجاورة وضرورة إنكار الذات لصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن في الدولة الليبية.

ولفت «عكاشة» إلى أن حديث الرئيس مع الأشقاء في ليبيا يهدف لإرساء العملية السياسية في أسرع وقت ممكن والابتعاد عن الاقتتال، وهذا يعبر عن الجهد المصري المستمر منذ سنوات لدعم الأشقاء الليبيين.