«البيئة»: مصر تستضيف قمة المناخ نيابة عن أفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مؤتمر بطرسبرج من أكبر المؤتمرات التي تعقدها ألمانيا سنويا لجمع القادة والوزراء لمناقشة قضية تغير المناخ، والقضايا موضع المناقشة في مؤتمر قمة المناخ.

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم شهدت رسائل مهمة، مثل توقعات المؤتمر المقبل، حيث اتفق العالم في قمة باريس على خفض درجة حرارة الأرض والتغلب على التغيرات المناخية، ولكن هناك التزامات على الدول المتقدمة، تتلخص في وسائل التنفيذ، وهي التمويل ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات، مع مراعاة الظروف المختلفة لكل دولة.

رسائل الرئيس السيسي

وتابعت وزيرة البيئة أن الرسالة الثانية في كلمة الرئيس السيسي مفادها أن مصر تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، التي تمثل أقل من 4% من انبعاثات العالم لكنها أكثر القارات تضررا، وستتكيف مع الوسائل الجديدة من خلال وسائل التمويل حتى تسرع من وتيرة جملة الانتقال العادل والطموح.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنّه لا يجب أن نطلب من الدول الأفريقية التي لا تمتلك القدرات والتمويل ولم تتسبب في الانبعاثات أن تتحمل نفس ما تتحمله الدول التي لديها التمويل والتكنولوجيا وكثيفة الانبعاثات، موضحةً أن الرسالة الثالثة هي أن مصر لن تكون مجرد مقر لاستضافة المؤتمر دون إظهار أمور فعلية على الأرض تصلح للتنفيذ.

نسبة انبعاثات مصر 0.6%

وأوضحت أن انبعاثات مصر تبلغ 0.6% أي أقل من 1%، لافتةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب أمثلة على النهج المصري فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل النقل الكهربائي، حيث تستخدم مدينة شرم الشيخ وسائل نقل نظيفة، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع.