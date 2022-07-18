كبار علماء الهند يزورون الجامع الأزهر.. ويستمعون لشرح تفصيلي عن بنائه «صور»

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، زيارة للجامع الأزهر بالقاهرة لكبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة العلمية المتقدمة المتخصصة.

الوفد يستمع لشرح تفصيلي عن تاريخ بناء الجامع الأزهر

وقال الأزهر الشريف، في بيان له، إن الوفد استمع لشرح تفصيلي عن تاريخ بناء الجامع الأزهر.

وفي ختام الجولة، شكر المشاركون في الدورة وزارة الأوقاف على هذه الجولة التاريخية؛ فمصر بلد الأزهر الشريف، والأزهر منارة العلم والعلماء، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.