تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر.. الأوراق والشروط

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر، والأوراق والشروط المطلوبة، وخطوات التقديم في المعهد الفني للتمريض الأزهري للعام الدراسي 2022-2023 بعد الإعدادية للبنات للمرة الأولى.

وحدد تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر مدة دراسة الطالبات داخل المعهد لعامين كاملين بعد الإعدادية ويتوفر المعهد في عدد من المحافظات المصرية بينها «القاهرة – الإسكندرية – دمياط – الجيزة»، وغيرها العديد من المحافظات.

كما حدد تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر مجموع القبول ليتراوح بين 470 و382.5 درجة كحد أدنى لطالبات الشهادة الاعدادية الأزهرية، وجاء تنسيق التمريض الأزهري لطالبات الشهادة الإعدادية العامة بمجموع درجات 258 وحتى 210 درجات كحد أدنى في بعض المحافظات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للمعهد

وأعلن الأزهر الشروط الواجب توافرها في الطالبات الراغبات في التقديم لمعاهد التمريض الأزهري وجاءت كالتالي :-

- أن تكون الطالبة المتقدمة مسلمة ومصرية.

- حاصلة على الشهادة الاعدادية الدور الأول لعام 2021-22 «عامة أو أزهرية».

- يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 14 عامًا ولا يزيد عن 16 عامًا في بداية شهر أكتوبر المقبل.

- يجب أن تجتاز الطالبة اختبارات الهيئة والاختبارات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض المزمنة والمعدية.

- لا يجب على الطالبة الزواج إلا بعد الانتهاء من الدراسة حتى لا تتعرض للفصل من المعهد.

- يجب أن تجتاز الطالبة اختبارات اللغة العربية والإنجليزية، حيث يجب أن تحصل على 10/7 للقبول في المعهد.

- بعد انتهاء فترة الدراسة يتم تكليف الطالبة للعمل في مستشفيات الأزهر لمدة عامين، ويجب على ولي الأمر التعهد بقضاء هذه المدة بدون غياب، وبعد ذلك يتم تعيين الطالبة رسمياً ويمكنها أيضاً الانتقال إلى مستشفى أخرى.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر

وعن تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر تضمنت الأوراق والشروط المطلوبة:

- صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية الأزهرية للطالبة أو صورة من شهادة الإعدادية العامة للطالبة + الأصل منها للاطلاع.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة الشهادة الابتدائية مختومة من الإدارة التعليمية.

- صورة شهادة حسن سير وسلوك للطالبة.

- بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابعة لها الطالبة.

- 12 صورة شخصية للطالبة بالحجاب وعليها الاسم.

- تحليل دلائل الفيروسات – تحليل صورة دم كاملة – تحليل سكر الدم صائم وفاطر.

- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم بنفس محافظة السكن، ويجب أن تكون صادرة منذ 5 سنوات على الأقل.

- سداد رسوم التقديم وقيمتها 200 جنيه ولا يتم استردادها.