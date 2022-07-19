اليوم.. انطلاق ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر أكاديمية الوطنية للتدريب

تنطلق بعد ساعات قليلة، فعاليات الاجتماع الثاني لمجس أمناء الحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي كشف عنه المنسق العام العام للحوار الوطني، في ختام فاعليات الجلسة الأولى من الحوار، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 12 ظهرًا، لاستكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية.

جلسات الحوار الوطني

وأشار المنسق العام إلى أن الجميع مدعوون حتى لو لم تصل لهم دعوة، مؤكّدًا أنَّ كل من له فكرة جديدة راغب لمناقشتها هو الأولى بالحضور، مبينًا أنَّ الحضور ليس شخصيًا وإنما بالأفكار، مشيرًا إلى أنَّ من لديه فكرة يرسلها وسيتمّ مناقشتها، والرد على أصحاباه وعرضها على مجلس الأمناء لكي يتخذ فيها قرار، وذلك من خلال البريد الإلكتروني للأكاديمية، مؤكدا على ترحيب مجلس الأمناء بمشاركة الجميع في الحوار الوطني باستثناء من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به، وكل من لا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور 2014.

المتابعة الفورية والشفافة

وأكد ضياء رشوان في بيان له على حرص مجلس الأمناء على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً طوال مجريات وفعاليات الحوار.

وصرّح رشوان، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون جميعاً لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي الساعة 12 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني

وكان قد أنتهى الاجتماع الأول لـ مجلس أمناء الحوار الوطني، بصدور قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، التي أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات.